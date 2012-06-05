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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 21:37 BJT

〔美国热股〕Nationstar将收购美银住房抵押贷款服务权益,二者皆上涨

路透6月5日电---Nationstar Mortgage Holdings(NSM.N)称,其旗下的一个部门将收购美国银行(BAC.N)的住房抵押贷款服务权益,但交易额未公开.

美国银行股价周二盘初涨0.14%,报6.91美元；Nationstar Mortgage Holdings升0.30%,至19.5美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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