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债券 | 2012年 6月 5日 星期二 21:20 BJT

〔美国债市〕30年期公债扩大跌幅至一个大点,交易员指因技术性卖盘

路透纽约6月5日电---美国30年期公债价格周二扩大稍早跌幅至一个大点.

30年期公债收益率(殖利率)从周一尾盘的2.57%涨至2.62%.

交易员将公债跌势归因于技术性卖盘.(完)

--编译 隋芬;审校 田建华

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