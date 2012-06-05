版本:
中国
债券 | 2012年 6月 5日 星期二 22:42 BJT

〔标题新闻〕在针对标普调降意大利评级的调查中,意检方已就标普总部操纵市场展开调查-消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8H56XP]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐