版本:
中国
债券 | 2012年 6月 5日 星期二 23:41 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.040%,投标倍数为4.79

路透华盛顿6月5日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.040

中值 0.030

低值 0.000

投资 0.041

价格/得标

价格 99.996889

高值得标比率 11.45%

投标倍数 4.79

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,201,100

总投标 143,846,051,100

竞争性投标得标 29,715,268,200

非竞争性投标得标 284,932,900

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2012/06/07

到期日 2012/07/05

CUSIP码 9127955U1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐