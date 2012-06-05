〔欧元债市〕德债持稳,市场谨慎期待欧洲危机应对政策

* 西班牙预算部长称,该国被市场排除在外

* 德债持稳,市场愈发认为政界人士将出台政策应对危机

* 周四西班牙公债标售受关注

路透伦敦6月5日电---西班牙周二表示被公债市场排除在外之后,避险德国公债价格短暂上扬,暗示部分投资者认为西班牙接受外部援助应对银行业问题的机率升高.

西班牙预算部长蒙特罗称,高借贷成本意味着"市场的大门向西班牙关闭",并表示欧盟应帮助该国脆弱的银行业重组资本.

投资者们的情绪受到干扰,这提升了市场对德债期货FGBLc1的避险寻求,后者升至146.34的盘高,之后人们对风险较高资产的胃纳有所反弹,美国经济数据坚挺也予以扶助.

德债价格最后持平,日内因英国假期而交投清淡.

市场人士担心,由于西班牙公共财政压力已经很大,救助该国银行业的成本可能过高,这令上周西班牙公债风险溢价升至欧元问世以来的高位,德国公债价格则升至纪录水准.

不过,德债期货自该高点回落.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB周二则下跌9个基点,报6.32%,交易商称市场愈发呼吁欧洲政策制定者出台新的应对危机举措.

面临西班牙银行业问题和希腊可能被迫退出欧元区,七国集团(G7)财长紧急会议为欧元区提供口头支持,但鲜有迹象显示很快将采取一致行动.

6月28-29日欧盟峰会前,政界人士达成危机应对决议的可能性看似不高,这使得市场关注周四西班牙标售最多20亿欧元的中长期公债.

"我不认为市场将西班牙拒之千里..."法国巴黎银行利率分析师Patrick Jacq表示,并称周四公债标售规模之小,料确保不会出现失败.

"如果西班牙公债收益率进一步上涨,特别是五年到10年期债券,在某种程度上这对西班牙是个大问题...但迄今为止,还都可控."

部分市场人士猜测欧洲央行(ECB)可能会在周三常规政策会议上出台政策治理危机.

近几日,有关ECB可能放宽货币政策的传言愈演愈烈,但类似押注要冒很大风险.许多参与路透调查的分析师均预计该行将不采取行动.

其他有关政策方向的指引可能还包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四发表的证词演说.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

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