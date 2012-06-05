〔欧元债市〕德债持稳,市场谨慎期待欧洲危机应对政策

《汇市简讯》美元/日圆下探在111.94受阻，后市看跌
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
* 西班牙预算部长称,该国被市场排除在外
* 德债持稳,市场愈发认为政界人士将出台政策应对危机
* 周四西班牙公债标售受关注
路透伦敦6月5日电---西班牙周二表示被公债市场排除在外之后,避险德国公债价格短暂上扬,暗示部分投资者认为西班牙接受外部援助应对银行业问题的机率升高.
西班牙预算部长蒙特罗称,高借贷成本意味着"市场的大门向西班牙关闭",并表示欧盟应帮助该国脆弱的银行业重组资本.
投资者们的情绪受到干扰,这提升了市场对德债期货FGBLc1的避险寻求,后者升至146.34的盘高,之后人们对风险较高资产的胃纳有所反弹,美国经济数据坚挺也予以扶助.
德债价格最后持平,日内因英国假期而交投清淡.
市场人士担心,由于西班牙公共财政压力已经很大,救助该国银行业的成本可能过高,这令上周西班牙公债风险溢价升至欧元问世以来的高位,德国公债价格则升至纪录水准.
不过,德债期货自该高点回落.西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB周二则下跌9个基点,报6.32%,交易商称市场愈发呼吁欧洲政策制定者出台新的应对危机举措.
面临西班牙银行业问题和希腊可能被迫退出欧元区,七国集团(G7)财长紧急会议为欧元区提供口头支持,但鲜有迹象显示很快将采取一致行动.
6月28-29日欧盟峰会前,政界人士达成危机应对决议的可能性看似不高,这使得市场关注周四西班牙标售最多20亿欧元的中长期公债.
"我不认为市场将西班牙拒之千里..."法国巴黎银行利率分析师Patrick Jacq表示,并称周四公债标售规模之小,料确保不会出现失败.
"如果西班牙公债收益率进一步上涨,特别是五年到10年期债券,在某种程度上这对西班牙是个大问题...但迄今为止,还都可控."
部分市场人士猜测欧洲央行(ECB)可能会在周三常规政策会议上出台政策治理危机.
近几日,有关ECB可能放宽货币政策的传言愈演愈烈,但类似押注要冒很大风险.许多参与路透调查的分析师均预计该行将不采取行动.
其他有关政策方向的指引可能还包括美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四发表的证词演说.(完)
--编译 洪曦;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中 国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收 敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。 刊登在中国证券报的该报告也指出当前经济运行中存在的主要问题，包括债市汇市联动 可能触发金融风险上升，实体经济生产经营困难仍然较大，房地产市场快速降温冲击经济平 稳，成本推动型通货膨胀隐忧有所显现等。 “一旦美联储超预期推动美元加息进程，年内人民币汇率将大概率承压下行，加大资本 外流压力，导致国内资金偏紧、市场利率上行，进而冲击债券市场，造成信用债违约现象增 多、债券净融资规模大幅下降。”报告称。 此外，美国特朗普政府政策及美元加息进程存在较大不确定性，加大了其政策外溢影响 的复杂程度；全球贸易保护主义倾向有所抬头，涉及中国贸易摩擦大幅增加；财政收入增速 持续放慢，收支矛盾突出；区域经济发展分化加剧，个别地区经济发展面临严峻挑战。 以下为国家信息中心预计的2017年一季度部分经济数据（
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。