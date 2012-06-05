〔欧洲股市〕上涨,因寄望刺激措施出台

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 欧元区STOXX 50指数上扬0.4%
* 奥地利电信股价上涨,因报导称墨西哥电信大亨Carlos Slim持有该公司股权
路透伦敦6月5日电---欧元区股市周二收高,交投震荡,投资人者惴惴不安,他们犹豫不决地买入此前曾遭打压的个股,因寄望全球央行的政策行动将恢复经济复苏的进程.
欧元区绩优Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.4%,报2,087.31点,延续上一个交易日从周五触及的八个月收盘低位小幅反弹之势,今日成交量连续第二天因英国市场休市而疏落.
"若你看过去几天的股市,的确有部分人士预期政府会有所作为,不确定将是七国集团(G7),欧洲政治领导人,还是欧洲央行会有行动,"CA Cheuvreux欧洲研究部全球主管Luca Solca说.
投资人热切期待周三欧洲央行会议及美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周四的讲话,看是否会公布更多政策声明.
银行股.SX7P是周二表现最好的板块之一,上涨0.8%,投资人对央行可能出新的刺激措施感到激励.
奥地利电信(Telekom Austria)(TELA.VI)股价攀升4.3%,此前奥地利杂志News报导,墨西哥电信大亨Carlos Slim目前持有奥地利电信的4.1%股权,且将把他所持股票与另一位股东的持股合并,总持股比率将达到该公司股权的近四分一.
德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.15%,报5,969.40点.法国CAC-40指数.FCHI上涨1.07%,报2,986.10点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红/母红
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