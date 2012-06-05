〔金属期市〕纽约期铜连跌五日,欧元区PMI数据令人失望引发成长忧虑

* 纽约期铜连续第五天收低
* 宏观经济担忧引发风险意愿消退
* G7财长举行紧急会议,未采取行动
* 市场关注:周三美联储公布褐皮书
路透纽约/上海6月5日电---纽约期铜价格周二连续第五天下跌,此前公布的欧洲一系列数据走软,表明全球经济和工业金属的需求前景疲弱.
采购经理人指数(PMI)显示,欧元区5月民间经济萎缩速度达到近三年最快.该数据凸显出周二七国集团(G7)就遏制欧元区债务危机扩大举行紧急会议的迫切性.
西班牙称,信贷市场已将该国拒之门外.
"市场上有许多不确定性.这些不确定性正造成商业活动放缓."Prestige Economics主席Jason Schenker称.
纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2下滑1.80美分,结算价报3.2890美元,交投区间为3.2780-3.3515美元.
周一时,该合约跌至去年10月迄今最低3.2380美元.
根据汤森路透初步数据,COMEX期铜周二交投清淡,纽约尾盘成交量仅有59,000口,较30日均值低逾20%.
海外市场表现好于纽约市场.
上海期货交易所9月期铜合约SCFcv1收高1.4%,报每吨53,490元人民币(8,400美元),周一时曾触及2012年低位,报52,330元人民币.
伦敦市场周二因假日休市,伦敦金属交易所(LME)将于周三重开.
"除非欧元区会议上传出更多坏消息,否则一段时间内上海期铜将在52,000元得到支撑,55,000-56,000元有强劲上行阻力位."东方期货衍生品主管Andy Du表示.
欧洲财政状况不佳,引发风险较高资产全面下跌,铜亦受到主要消费国中国经济成长放缓和美国经济复苏乏力的拖累.
不过美国服务业上月成长速度略有加速,新订单数据有改善.中国服务业扩张速度则为19个月最快.
然而,部分交易商表示,令人失望的数据可能会促使各国领导人推出政策以刺激经济,铜等原材料的需求将会受益.
中国已公布多项提振经济成长的措施,包括快速实施的基础建设项目和对部分地区的汽车与家用电气消费进行补贴.
交易商们表示,预计上述举措将重振第二季中仍处于疲弱状态的铜需求.第二季通常是铜需求高峰期.
以下为1739 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 332.95 1.60 +0.48 343.60 -3.10
LME期铝 1972.50 -22.50 -1.13 2020.00 -2.35
LME期铜 7361.00 -64.00 -0.86 7600.00 -3.14
LME期铅 1900.00 -21.00 -1.09 2035.00 -6.63
LME期镍 16095.00 -135.00 -0.83 18710.00 -13.98
LME期锡 19390.00 -210.00 -1.07 19200.00 0.99
LME期锌 1890.00 19.00 +1.02 1845.00 2.44
上海期铝 15860.00 -70.00 -0.44 15845.00 0.09
上海期铜 53100.00 -1510.00 -2.77 55360.00 -4.08
上海期锌 14510.00 -245.00 -1.66 14795.00 -1.93
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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