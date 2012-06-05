〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因对美国大平原小麦收割迅速

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透芝加哥6月5日电---美国小麦期货周二收低,几乎回吐周一所有涨幅,交易商指因受压于对美国大平原小麦的快速收割.
美元走强使美国商品对那么希望对抗通胀的投资者来说缺乏吸引力,亦打压小麦价格.
芝加哥期货交易所(CBOT)指标7月软红冬麦WN2收低2.4%,周一为收高2.5%.
美国农业部周一下午报告,冬麦收割已完成20%,为纪录上最快速度.
春小麦优良率为78%,低于上周的79%.
谷物交易商称,硬红冬麦现货价格持稳至走强,因农户惜售.
MDA EarthSat Weather气象专家Kyle Tapley称,下周美国大平原将出现一些降雨,这可能将推迟堪萨斯州和内布拉斯加州等地区的收割.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收低14-1/2美分,报每蒲式耳6.13-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为133,813口.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑