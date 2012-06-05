〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因对美国大平原小麦收割迅速

路透芝加哥6月5日电---美国小麦期货周二收低,几乎回吐周一所有涨幅,交易商指因受压于对美国大平原小麦的快速收割.

美元走强使美国商品对那么希望对抗通胀的投资者来说缺乏吸引力,亦打压小麦价格.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标7月软红冬麦WN2收低2.4%,周一为收高2.5%.

美国农业部周一下午报告,冬麦收割已完成20%,为纪录上最快速度.

春小麦优良率为78%,低于上周的79%.

谷物交易商称,硬红冬麦现货价格持稳至走强,因农户惜售.

MDA EarthSat Weather气象专家Kyle Tapley称,下周美国大平原将出现一些降雨,这可能将推迟堪萨斯州和内布拉斯加州等地区的收割.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收低14-1/2美分,报每蒲式耳6.13-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为133,813口.(完)