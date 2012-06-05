〔芝加哥期市〕CBOT大豆合约收高,因现货市场走坚

路透6月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称,美国现货市场走坚及大豆/玉米套利交易推动近月合约领涨.

CBOT数据显示,周一尾盘登记交割的大豆合约量减少119口,交易商称这凸显出现货市场走坚.

由于预计阿根廷布宜诺斯艾利斯省的农民罢工规模将扩大,导致大豆和玉米出货放缓,近月大豆合约获得支撑.布宜诺斯艾利斯省的罢工始于上周六,抗议财产税税率上调.

巴西政府食品供应机构Conab将2011/12年度大豆产量预估从上月预估的6,668万吨下调至6,637万吨,但这仍高于美国农业部当前预估的6,500万吨.

《油世界》称,2012年9月-2013年2月美国大豆出口将增长近40%,以弥补南美因乾旱天气所导致的缺口.

美国中西部作物种植带至少五天将经受干燥天气,周末气温将达80-90多华氏度.MDA EarthSat Weather气象专家称,未来第六日到第10日很有可能会迎来阵雨.

美国农业部称,截至上周日,美国大豆作物的优良率为65%.这是该机构首次发布当季大豆生长状况.

美国农业部称,截至上周日,大豆作物种植率为94%,高于一周前的89%,亦高于五年均值75%.美国农业部还称,大豆出苗率为79%.

CBOT-7月大豆期货SN2收涨9-1/2美分,报13.49-1/2美元.

7月豆粕合约SMN2上扬3.9美元,收报每短吨400美元.7月豆油合约BON2收涨0.19美分,报每磅48.50美分.

今日大豆预估成交量为170,626口;豆粕预估成交量为65,370口,豆油成交量为93,961口.

以下为CBOT农产品期货在1638 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 572.25 4.25 0.8% -11.5%

CBOT大豆Sc1 1357.25 17.25 1.3% 13.2%

CBOT豆粕SMc1 403.00 6.90 1.7% 30.3%

CBOT豆油BOc1 48.50 0.19 0.4% -6.9%

CBOT小麦Wc1 617.75 -10.00 -1.6% -5.4%

CBOT稻米RRc1 1379.00 3.00 0.2% -5.6%

EU小麦BL2H0 205.50 -1.00 -0.5% 1.5%

NYMEX原油期货CLc1 84.03 0.05 0.1% -15.0%

道琼工业指数.DJI 12,119 18 0.2% -0.8%

现货金XAU= 1616.49 -2.26 -0.1% 3.4%

欧元/美元EUR= 1.2447 -0.0047 -0.4% -3.8%

美元指数.DXY 82.8200 0.2630 0.3% 3.3%

波罗的海

干散货指数.BADI 904 -19 -2.1% -48.0%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)