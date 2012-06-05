〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货因库存紧绌收高,但12月合约收低

路透6月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因库存紧绌.12月玉米合约下跌,因美国玉米生长状况稳定.

美国农业部周一公布的数据显示,美国玉米优良率持稳,好于分析师原本预期,尽管玉米种植带南部地区天气持续干燥.

美国中西部玉米和大豆种植地区至少未来五天料将持续干燥且天气温和,周末温度可能上升.

在未来六至10天展望中,下周很可能降雨,降雨量为0.25至1.25英寸,但MDA EarthSat Weather气象专家Kyle Tapley称,"未来11至15天,天气似乎将再度干燥,所以降雨只能提供有限的帮助."

美国墨西哥湾的近月大豆出口溢价从5月初的峰值下跌近30%,因外国买家转而购买价格较低的南美作物.

巴西政府将2011/12年玉米产量预估上调至6,779万吨的纪录,一个月前的预估为6,590万吨.

交易商表示,驳船运送到美国墨西哥湾的玉米包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)周二大致持稳,受近期供应紧张及农户惜售支持,但价格升幅受出口需求疲弱所限.

7月合约仍处于所有关键移动均线下方.九日相对强弱指标(RSI)为40.

7月玉米合约CN2收跌1/2美分,结算价报5.67-1/2美元.

12月玉米合约CZ2收低16美分,结算价报5.07-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为342,249口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]