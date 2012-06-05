〔芝加哥期市〕CBOT-7月玉米期货因库存紧绌收高,但12月合约收低

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透6月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收高,因库存紧绌.12月玉米合约下跌,因美国玉米生长状况稳定.
美国农业部周一公布的数据显示,美国玉米优良率持稳,好于分析师原本预期,尽管玉米种植带南部地区天气持续干燥.
美国中西部玉米和大豆种植地区至少未来五天料将持续干燥且天气温和,周末温度可能上升.
在未来六至10天展望中,下周很可能降雨,降雨量为0.25至1.25英寸,但MDA EarthSat Weather气象专家Kyle Tapley称,"未来11至15天,天气似乎将再度干燥,所以降雨只能提供有限的帮助."
美国墨西哥湾的近月大豆出口溢价从5月初的峰值下跌近30%,因外国买家转而购买价格较低的南美作物.
巴西政府将2011/12年玉米产量预估上调至6,779万吨的纪录,一个月前的预估为6,590万吨.
交易商表示,驳船运送到美国墨西哥湾的玉米包含运费及保险费等在内的到岸价格(CIF)周二大致持稳,受近期供应紧张及农户惜售支持,但价格升幅受出口需求疲弱所限.
7月合约仍处于所有关键移动均线下方.九日相对强弱指标(RSI)为40.
7月玉米合约CN2收跌1/2美分,结算价报5.67-1/2美元.
12月玉米合约CZ2收低16美分,结算价报5.07-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为342,249口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑