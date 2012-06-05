〔标题新闻〕奥地利财长称若欧元区成员国落实严格的预算规例,有发行欧元区共同债券的可能性

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
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据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。