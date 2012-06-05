〔美国债市〕较长期公债价格下跌,受获利了结拖累

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
* 美国长期公债收益率升离历史低位
* 据称'深度超买'市场浮现少量获利了结
* 欧洲及美联储政策的不确定性限制跌幅
路透纽约6月5日电---美国长期公债价格周二连续第二日下跌,因为交易商对近期涨势进行获利了结.这波涨势上周末曾把收益率推至历史低位.
30年期公债US30YT=RR领跌,价格下滑1-17/32,收益率报2.63%,高于周一尾盘的2.56%.上周五继美国政府公布远疲于预期的5月非农就业报告后,30年期公债收益率曾触及2.51%的纪录低位.
"公债收益率快速大幅走低,非常接近纪录低位,部分人士把这视为了一个锁定获利的机会,"The Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard表示.
继指标10年期公债收益率US10YT=RR上周五触及历史低位1.44%后,周一和周二均录得涨幅.10年期公债价格今日下跌13/32,收益率升至1.57%,高于周一的1.52%.
"10年期公债收益率在1.5%处遭遇一些阻力,"Payden & Rygel主管James Sarni表示.
Sarni称,今年以"大量的'冒险'交易"开局,一度把股市推升了逾11%."几乎所有非美债资产的表现均有改善,"他说.
他说,相反的是,第一季后开始的"避险"操作成为了美债收益率下跌的催化剂,上周曾把10年期公债收益率推低至历史低位.
Sarni说,"我们正处于避险潮之中,但我仍相信10年期公债收益率的正常水平在2%左右."
RBS证券美国公债策略部主管兼董事总经理William O'Donnell称,一些因素支持美债收益率走高.
他说,"股市开始企稳.越来越多的证据表明,美国房地产市场已经企稳,因此房地产市场可能不再是经济成长或家庭财富的一个拖累."
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透上海2月27日 - 中国股市沪综指上周五收升0.06%。沪深证交所融资融券余额当日 下降2.7亿元人民币，终结四连升；两市两融余额为9,054.5亿元，脱离逾一个月高点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 2/24 5,290.3 3,764.2 9,054.5 -2.7 3,253.43 2/23 5,293.6 3,763.6 9,057.2 30.9 3,251.38 2/22 5,273.2 3,753.1
中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。