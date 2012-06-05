〔美国债市〕较长期公债价格下跌,受获利了结拖累

* 美国长期公债收益率升离历史低位

* 据称'深度超买'市场浮现少量获利了结

* 欧洲及美联储政策的不确定性限制跌幅

路透纽约6月5日电---美国长期公债价格周二连续第二日下跌,因为交易商对近期涨势进行获利了结.这波涨势上周末曾把收益率推至历史低位.

30年期公债US30YT=RR领跌,价格下滑1-17/32,收益率报2.63%,高于周一尾盘的2.56%.上周五继美国政府公布远疲于预期的5月非农就业报告后,30年期公债收益率曾触及2.51%的纪录低位.

"公债收益率快速大幅走低,非常接近纪录低位,部分人士把这视为了一个锁定获利的机会,"The Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard表示.

继指标10年期公债收益率US10YT=RR上周五触及历史低位1.44%后,周一和周二均录得涨幅.10年期公债价格今日下跌13/32,收益率升至1.57%,高于周一的1.52%.

"10年期公债收益率在1.5%处遭遇一些阻力,"Payden & Rygel主管James Sarni表示.

Sarni称,今年以"大量的'冒险'交易"开局,一度把股市推升了逾11%."几乎所有非美债资产的表现均有改善,"他说.

他说,相反的是,第一季后开始的"避险"操作成为了美债收益率下跌的催化剂,上周曾把10年期公债收益率推低至历史低位.

Sarni说,"我们正处于避险潮之中,但我仍相信10年期公债收益率的正常水平在2%左右."

RBS证券美国公债策略部主管兼董事总经理William O'Donnell称,一些因素支持美债收益率走高.