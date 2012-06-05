〔全球金市〕金价小幅下滑,市场注意力转移到主要经济事件和央行会议

路透纽约6月5日电---黄金价格周二在清淡交投中小跌,市场自上周上涨后稍作喘息,投资者也将注意力转移到本月稍晚欧洲一系列关键经济事件和将举行的央行会议上.

黄金上周劲扬3.5%后,仍处于盘整,此前的经济调查显示,欧元区所有主要经济体均下滑.投资者仍惴惴不安,因西班牙表示信贷市场的大门向该国关闭,而七国集团(G7)财长就不断恶化的欧元区债务危机召开紧急会议.

上周五黄金大涨了4.3%,当日美国公布的就业报告令人失望,引发对该国推出新一轮宽松货币政策臆测.希腊将6月举行大选,该国有可能因此退出欧元区.主要国家央行行长则将在月底举行会议.眼下,投资者们在考虑黄金在6月的反应.

1836GMT,现货金XAU=微跌0.1%,报每盎司1,616.81美元.

COMEX-8月期金GCQ2结算价上涨3美元,报1,616.90美元,成交量较低.现货金和COMEX期金周二走势相异,是由于后者上日小幅收低.

路透初步数据显示,成交量略超过90,000口,将为年内成交量最低的其中一天,30日均值为近21万口,英国市场因庆祝女王登基60周年而连续第二天休市.

期权方面,分析师称部分波动性指标和全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust(GLD)的近期交投显示,金价料上扬.

Barclays Research分析师们在一份报告中称,周线图上来看,黄金在近期上涨后,突破了自2012年高点开启的熊市通道.在每盎司1,522-1,533美元间的区域提供强劲技术支撑.

周一数据显示,中国进口黄金数量激增,这支持了投资者对黄金的信心.近几个月来,最大买家印度消费疲弱,曾打击投资者信心.

其他贵金属方面,现货银XAG=上涨0.9%,报每盎司28.47美元.现货铂金(白金)XPT=涨0.7%,报每盎司1,432.99美元.现货钯金XPD=涨1.4%,报每盎司616.60美元.

-------------------------- 1836GMT--------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1616.90 3.00 0.2 1612.50 1624.80 87,834

COMEX白银期货 SIK2 28.405 0.398 1.4 28.080 28.510 33,073

COMEX铂金期货 PLN2 1440.50 13.20 0.9 1428.80 1448.80 4,345

COMEX钯金期货 PAM2 619.80 5.90 1.0 611.30 623.70 1,591

现货金 XAU= 1616.81 -1.94 -0.1 1612.85 1623.30

现货银 XAG= 28.470 0.250 0.9 28.140 28.540

现货铂金 XPT= 1432.99 10.34 0.7 1433.00 1447.50

现货钯金 XPD= 616.60 8.22 1.4 613.02 620.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=