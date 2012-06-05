〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第二日收高,受ISM服务业数据提振

路透纽约6月5日电---美国原油期货周二连续第二个交易日收高,因美国5月服务业增长快于预期,在一连串黯淡的经济数据后,供应管理协会(ISM)报告带来些许亮点.

但油价涨幅有限,因欧债危机加剧,此前西班牙表示其已被信贷市场排除在外.这带动欧元/美元下跌,投资者不敢对原油期货进行更多多头押注.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少180万桶,汽油库存增加140万桶,馏分油库存增加180万桶.[ID:nSB1589522]

能源资料协会(EIA)将于周三公布数据.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLN2结算价报每桶84.29美元,上涨0.31美元,或0.37%,盘中交投区间介于83.31至84.92美元.

伦敦7月布兰特原油期货LCON2跌0.01美元,报每桶98.84美元,盘中交投区间介于97.68至99.63美元.

NYMEX-7月取暖油合约HON2小涨0.67美分,收报每加仑2.6336美元.

NYMEX-7月RBOB汽油合约RBN2收高1.40美分,报每加仑2.6847美元.

美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.数据高于50,说明该行业在扩张.[ID:nEAPA50DM1]

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,截至6月1日一周美国零售汽油需求下降,因为经济前景黯淡令燃料消费承压.美国汽油需求较之前一周下降3.7%,较上年同期下滑2%.[ID:nSB1589636]

加拿大石油生产商协会预计,到2020年加拿大石油产量料猛增57%至日产470万桶,2030年至日产620万桶.

壳牌(RDSa.L)执行长Peter Voser预计,今年油价将进一步下滑,因全球经济放缓影响需求且政治紧张局势缓解.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

7月原油 84.29 0.31 0.4% 83.31 84.92 229,965 309,777

8月原油 84.57 0.30 0.4% 83.61 85.20 46,448 64,637

7月RBOB汽油 2.6847 0.0140 0.5% 2.6441 2.6911 38,102 61,931

8月RBOB汽油 2.6141 0.0093 0.4% 2.5830 2.6221 32,981 25,622

7月取暖油 2.6336 0.0067 0.3% 2.6056 2.6443 35,603 59,042

8月取暖油 2.6404 0.0048 0.2% 2.6144 2.6516 17,044 18,253

ICE合约

7月布兰特 98.84 -0.01 0.0% 97.68 99.63 141,152 174,173

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 448,439 580,789 535,372 1,446,448 -2,125

汽油 105,960 121,446 151,954 288,232 6,074

取暖油 96,944 113,571 134,324 317,438 -902 (完)