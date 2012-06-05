〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第二日收高,受ISM服务业数据提振

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透纽约6月5日电---美国原油期货周二连续第二个交易日收高,因美国5月服务业增长快于预期,在一连串黯淡的经济数据后,供应管理协会(ISM)报告带来些许亮点.
但油价涨幅有限,因欧债危机加剧,此前西班牙表示其已被信贷市场排除在外.这带动欧元/美元下跌,投资者不敢对原油期货进行更多多头押注.
美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存减少180万桶,汽油库存增加140万桶,馏分油库存增加180万桶.[ID:nSB1589522]
能源资料协会(EIA)将于周三公布数据.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-7月原油期货CLN2结算价报每桶84.29美元,上涨0.31美元,或0.37%,盘中交投区间介于83.31至84.92美元.
伦敦7月布兰特原油期货LCON2跌0.01美元,报每桶98.84美元,盘中交投区间介于97.68至99.63美元.
NYMEX-7月取暖油合约HON2小涨0.67美分,收报每加仑2.6336美元.
NYMEX-7月RBOB汽油合约RBN2收高1.40美分,报每加仑2.6847美元.
美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.数据高于50,说明该行业在扩张.[ID:nEAPA50DM1]
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,截至6月1日一周美国零售汽油需求下降,因为经济前景黯淡令燃料消费承压.美国汽油需求较之前一周下降3.7%,较上年同期下滑2%.[ID:nSB1589636]
加拿大石油生产商协会预计,到2020年加拿大石油产量料猛增57%至日产470万桶,2030年至日产620万桶.
壳牌(RDSa.L)执行长Peter Voser预计,今年油价将进一步下滑,因全球经济放缓影响需求且政治紧张局势缓解.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
7月原油 84.29 0.31 0.4% 83.31 84.92 229,965 309,777
8月原油 84.57 0.30 0.4% 83.61 85.20 46,448 64,637
7月RBOB汽油 2.6847 0.0140 0.5% 2.6441 2.6911 38,102 61,931
8月RBOB汽油 2.6141 0.0093 0.4% 2.5830 2.6221 32,981 25,622
7月取暖油 2.6336 0.0067 0.3% 2.6056 2.6443 35,603 59,042
8月取暖油 2.6404 0.0048 0.2% 2.6144 2.6516 17,044 18,253
ICE合约
7月布兰特 98.84 -0.01 0.0% 97.68 99.63 141,152 174,173
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 448,439 580,789 535,372 1,446,448 -2,125
汽油 105,960 121,446 151,954 288,232 6,074
取暖油 96,944 113,571 134,324 317,438 -902 (完)
--编译 于春红;审校 母红
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)