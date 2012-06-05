〔加拿大股市〕收高1.5%,受银行和商品相关类股涨势带动

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透多伦多6月5日电---加拿大股市周二收高,受较大型银行和商品相关类股涨势带动,因美国服务业数据优于预期,缓和了投资者对全球经济增长放缓的担忧.
根据周二公布的行业报告,5月美国服务业增长略微加速,因新订单分项指数改善.美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.[ID:nEAPA50DM1]
这一数据帮助安抚了市场的紧张情绪;此前北美公布了一连串疲弱的数据,在欧债危机加剧之际,这些糟糕数据打压了市场信心.
能源、金融和材料类股领涨.
加拿大皇家银行(RY.TO)涨1.6%,报50.38加元.Suncor Energy (SU.TO)劲扬2.1%,至28.30加元,Encana (ECA.TO)大涨6.9%,报21.02加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高171.94点,或1.5%,报11,507.71点.10种主要类股全部收高.(完)
--编译 于春红;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑