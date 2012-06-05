〔加拿大股市〕收高1.5%,受银行和商品相关类股涨势带动

路透多伦多6月5日电---加拿大股市周二收高,受较大型银行和商品相关类股涨势带动,因美国服务业数据优于预期,缓和了投资者对全球经济增长放缓的担忧.

根据周二公布的行业报告,5月美国服务业增长略微加速,因新订单分项指数改善.美国供应管理协会(ISM)周二公布,5月非制造业指数为53.7,预估为53.5.4月为53.5.[ID:nEAPA50DM1]

这一数据帮助安抚了市场的紧张情绪;此前北美公布了一连串疲弱的数据,在欧债危机加剧之际,这些糟糕数据打压了市场信心.

能源、金融和材料类股领涨.

加拿大皇家银行(RY.TO)涨1.6%,报50.38加元.Suncor Energy (SU.TO)劲扬2.1%,至28.30加元,Encana (ECA.TO)大涨6.9%,报21.02加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高171.94点,或1.5%,报11,507.71点.10种主要类股全部收高.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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