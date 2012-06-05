〔纽约汇市〕欧元下跌,因对西班牙的忧虑加重及G7没有行动

* 欧元下跌,回吐稍早升幅,因对西班牙的忧虑加重

* 西班牙预算部长蒙特罗称信贷市场的大门向该国关闭

* 焦点转向欧洲央行和美联储的政策会议

路透纽约6月5日电---欧元兑美元周二下跌,因对西班牙的忧虑升级,此前西班牙就其进入信贷市场融资的能力发出警告,且七国集团(G7)会议没有采取行动缓和投资人的忧虑.

西班牙预算部长蒙特罗称,以目前的利息水平,金融市场的大门实质上向西班牙关闭了.西班牙的消息盖过了对希腊在本月稍晚大选前的忧虑.

欧元全线下跌,此前G7财长没有公布具体行动解决西班牙和希腊的问题.

"西班牙银行业需要进行资本重组,成为比希腊大选结果更重要的事情,"Bank of the West资本市场部高级外汇顾问及副总裁Chris Fernandes说.

周二G7会议引发一些市场人士臆测,欧洲央行周三会议将可能选择采取某种形式的进一步货币刺激措施.近期的路透调查显示,73位受访的分析师中仅有11位预期,欧洲央行本月将采取行动.

Fernandes称,在6月17日希腊大选,欧盟财长在6月21-22日举行会议及欧盟领导人在6月29-30日会晤前,欧元/美元未来一个月将承压.

根据路透数据,欧元兑美元EUR=尾盘跌0.4%,报1.2452美元,远高于周五触及的两年低位1.2286美元.

"人们将很愿意在欧元升至1.25美元以上时卖出,"瑞典北欧斯安银行(SEB)汇市策略师Anders Soderberg说.

自周五疲弱的美国就业数据点燃了对美联储出台更多货币宽松政策前景的臆测以来,欧元兑美元有所反弹.不过Soderberg称,欧元的走势只不过"似乎是稳固的下行趋势的一次短暂反弹."

Fernandes称,他预计欧元/美元下行目标略低于1.2200美元.

"但我认为欧元短期内不会比该水准低很多,因为市场头寸过度及传闻欧元区推出'全面计划'的可能性,这计划将应对眼下的西班牙银行业危机,也可能针对财政整顿提出更多举措,"他说.

欧元兑日圆EURJPY=尾盘升0.2%,至98.04日圆,高于95.57日圆的周五低位,根据路透数据,后者为2000年12月来的最低.

在本周欧洲央行会议后,市场焦点将转向周四美联储主席贝南克在国会的证词陈述.交易商将寻找美联储推出更多量化宽松政策的可能性的线索.更多量化宽松将不利美元.

日本财务大臣安住淳称,强势日圆正损及日本经济,这也提振美元走势.

根据路透数据,美元兑日圆升0.5%,至78.74日圆,高于周五触及的三个半月低位77.65日圆.(完)

--编译 利棣儿;审校 徐文焰

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