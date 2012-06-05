〔美国股市〕ADR收涨,亚洲企业领涨

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透纽约6月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二连续第三日收涨,受助于亚洲企业ADR上扬,因该地区股市反弹.
有关七国集团(G7)领导人紧急磋商将出台联合行动计划的希望稍早推高日本股市,为其他亚洲市场带来支撑.但七国集团会议没有取得切实的成果,即便西班牙财长称目前的利率实际上已令该国被金融市场拒之门外.
尽管G7没有采取行动,欧洲和美国股市仍然收涨,部分是因数据显示美国5月服务业活动扩张步伐小幅加快,是近期公布一系列令人失望数据后一则受市场欢迎的消息.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨0.5%,标准普尔500指数.SPX收升0.57%.
日本企业ADR领涨,索尼(SNE.N)劲扬3.2%,报13.20美元.野村(NMR.N)攀升3.9%,报3.23美元.
纽约梅陇银行日本ADR指数.BKJP收高1.5%.纽约梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS上扬1%.
纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高0.3%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收涨0.4%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)