〔美国股市〕ADR收涨,亚洲企业领涨

路透纽约6月5日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二连续第三日收涨,受助于亚洲企业ADR上扬,因该地区股市反弹.

有关七国集团(G7)领导人紧急磋商将出台联合行动计划的希望稍早推高日本股市,为其他亚洲市场带来支撑.但七国集团会议没有取得切实的成果,即便西班牙财长称目前的利率实际上已令该国被金融市场拒之门外.

尽管G7没有采取行动,欧洲和美国股市仍然收涨,部分是因数据显示美国5月服务业活动扩张步伐小幅加快,是近期公布一系列令人失望数据后一则受市场欢迎的消息.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收涨0.5%,标准普尔500指数.SPX收升0.57%.

日本企业ADR领涨,索尼(SNE.N)劲扬3.2%,报13.20美元.野村(NMR.N)攀升3.9%,报3.23美元.

纽约梅陇银行日本ADR指数.BKJP收高1.5%.纽约梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS上扬1%.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR收高0.3%.纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA收涨0.4%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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