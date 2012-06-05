《综述》西班牙称信用市场对其关闭大门,寻求外界帮助其银行业

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
* 预算部长称风险溢价显示西班牙被信用市场拒之门外
* 称西班牙银行业者应该获得欧洲资金支持
* 官员否认关于欧盟正在考虑贷款的报导
* 对于西班牙银行业者的审计成为焦点
* G7讨论了欧元区危机,但没有采取行动
路透马德里/东京6月5日电---西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭,欧洲应该帮助救助其银行业.七国集团(G7)财经首长讨论了欧元区不断恶化的债务危机,但未采取联合行动.
西班牙预算部长蒙特罗表示,在目前的利率水平,金融市场实际上已经禁止西班牙入内.他的评论凸显西班牙银行业危机对于政府举债的冲击.
"风险溢价表明西班牙通向信用市场的大门已经关闭,"蒙特罗在Onda Cero电台表示,"风险溢价表明,在西班牙需要对债务再融资之际,在进入市场方面遇到问题."
西班牙受到房地产泡沫破灭给银行业造成的坏账的困扰,而该国各自治区过度支出则加剧了其困境.上周西班牙10年期公债较德国公债的利差触及欧元问世以来的最高水准,因投资者担心该国最终将被迫寻求希腊式救助.
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑