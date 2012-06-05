《综述》西班牙称信用市场对其关闭大门,寻求外界帮助其银行业

* 预算部长称风险溢价显示西班牙被信用市场拒之门外

* 称西班牙银行业者应该获得欧洲资金支持

* 官员否认关于欧盟正在考虑贷款的报导

* 对于西班牙银行业者的审计成为焦点

* G7讨论了欧元区危机,但没有采取行动

路透马德里/东京6月5日电---西班牙周二表示,信用市场的大门正在对其关闭,欧洲应该帮助救助其银行业.七国集团(G7)财经首长讨论了欧元区不断恶化的债务危机,但未采取联合行动.

西班牙预算部长蒙特罗表示,在目前的利率水平,金融市场实际上已经禁止西班牙入内.他的评论凸显西班牙银行业危机对于政府举债的冲击.

"风险溢价表明西班牙通向信用市场的大门已经关闭,"蒙特罗在Onda Cero电台表示,"风险溢价表明,在西班牙需要对债务再融资之际,在进入市场方面遇到问题."