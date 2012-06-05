(重发)《综述》欧元区5月PMI呈现全面下滑,美国和中国服务业录得小幅增长

(重发以修正代码)

* PMI数据显示,欧元区所有主要经济体均呈现下滑

* G7财经首脑同意共同行动应对欧元区问题

* 美国与中国服务业在5月微升

* 投资者关注周三的欧洲央行会议

路透伦敦/纽约6月5日电---最新Markit企业调查显示,欧元区所有主要经济体目前呈现程度不同的下滑形势.这让欧洲领导人面临更大压力,需采取行动以避免该地区成为新的全球危机中心.

七国集团(G7)财经首脑就欧元区债务危机问题召开紧急会议,周二公布的最新采购经理人指数(PMI)突显出这场会议的必要性.

根据PMI数据,欧元区的民营经济5月以近三年来最快速度萎缩,就连德国也不再幸免,受到希腊和西班牙问题带来的冲击.