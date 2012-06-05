(重发)《综述》欧元区5月PMI呈现全面下滑,美国和中国服务业录得小幅增长

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
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* PMI数据显示,欧元区所有主要经济体均呈现下滑
* G7财经首脑同意共同行动应对欧元区问题
* 美国与中国服务业在5月微升
* 投资者关注周三的欧洲央行会议
路透伦敦/纽约6月5日电---最新Markit企业调查显示,欧元区所有主要经济体目前呈现程度不同的下滑形势.这让欧洲领导人面临更大压力,需采取行动以避免该地区成为新的全球危机中心.
七国集团(G7)财经首脑就欧元区债务危机问题召开紧急会议,周二公布的最新采购经理人指数(PMI)突显出这场会议的必要性.
根据PMI数据,欧元区的民营经济5月以近三年来最快速度萎缩,就连德国也不再幸免,受到希腊和西班牙问题带来的冲击.
PMI用于衡量全球数以千计企业每个月的情况,而欧元区数据呈现一边倒的黯淡,盖过了其它地区正面数据的影响.
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑