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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 07:15 BJT

****欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

路透6月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------6月4日当周---------------------------------

6月6日-8日

0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% -2.4%

三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.5%

6月6日(三)

0830 英国建筑业PMI 5月 54.2 55.8

0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 持平 持平

(较上年同期) 持平 持平

1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -1.0% +2.8%

1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.80% -3.3%

6月7日(四)

0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%

0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.1%

经季节调整的失业率 3.2% 3.1%

0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) -0.9% -1.0%

0828 英国服务业PMI 5月 52.5 53.3

1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

6月8日(五)

0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%

进口(较前月) 持平 +1.2%

贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294

0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差58 逆差57

0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%

工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%

(较上年同期) +1.3% +1.2%

PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%

(较上年同期) +3.2% +3.3%

核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

---------------------------------6月11日当周--------------------------------

6月11日-15日

0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.4%

6月11日(一)

0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9%

0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- -0.8%

(较上年同期) -- -1.3%

2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19

6月12日(二)

0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%

0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -2.6%

制造业产出(较前月) 4月 -- +0.9%

(较上年同期) -- -0.9%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差85.6

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差41.1

6月13日(三)

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.4%

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- -0.2%

(较上年同期) -- +1.9%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- -0.3%

(较上年同期) -- +2.1%

0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -2.3%

0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -- 持平

(较上年同期) -- +3.2%

HICP(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +3.5%

0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- -0.3%

(较上年同期) -- -2.2% (完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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