欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透6月6日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月6日-8日
0700 英国Halifax房价指数 5月 +0.5% -2.4%
三个月房价指数(较上年同期) -0.1% -0.5%
6月6日(三)
0830 英国建筑业PMI 5月 54.2 55.8
0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 持平 持平
(较上年同期) 持平 持平
1000 德国整体工业生产(较前月) 4月 -1.0% +2.8%
1145 欧洲央行利率决议 6月 1.00% 1.00%
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 5月 +0.80% -3.3%
6月7日(四)
0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第一季 -- 9.8%
0545 瑞士未经季节调整的失业率 5月 3.0% 3.1%
经季节调整的失业率 3.2% 3.1%
0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) -0.9% -1.0%
0828 英国服务业PMI 5月 52.5 53.3
1100 英国央行利率决议 6月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
6月8日(五)
0600 德国出口(较前月) 4月 -1.0% +0.9%
进口(较前月) 持平 +1.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差135 顺差137
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字294
0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差58 逆差57
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 -0.5% +0.5%
工业生产(较上年同期) -7.0% -5.8%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 -1.3% -1.5%
(较上年同期) +1.3% +1.2%
PPI产出物价(较前月) +0.1% +0.7%
(较上年同期) +3.2% +3.3%
核心PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.6%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日-15日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 5月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.4%
6月11日(一)
0645 法国工业生产(较前月) 4月 -- -0.9%
0800 意大利GDP(较前季) 第一季终值 -- -0.8%
(较上年同期) -- -1.3%
2301 英国RICS房价差值 5月 -- 负19
6月12日(二)
0530 法国就业人口 第一季修正值 -- +0.1%
0830 英国工业生产(较前月) 4月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -2.6%
制造业产出(较前月) 4月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -0.9%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差85.6
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差41.1
6月13日(三)
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +2.4%
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月终值 -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.9%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.1%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 4月 -- 赤字41
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.3%
0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -- 持平
(较上年同期) -- +3.2%
HICP(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +3.5%
0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- -0.3%
(较上年同期) -- -2.2% (完)
--编译 肖群英;审校 张涛
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑