欧洲经济指标预测--6月6日-6月13日****

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途

据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。