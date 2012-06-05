《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月5日

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 52.60 +1.21 +2.35 1394234
搜狐 (SOHU.O) 44.07 +1.63 +3.84 627247
网易 (NTES.O) 59.21 +0.00 +0.00 369116
百度 (BIDU.O) 117.28 +1.60 +1.38 2538014
亚信科技 ASIA.O 9.52 -0.36 -3.64 290467
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.21 +0.19 +1.46 2849525
联电 (UMC.N) 1.95 -0.04 -2.01 652248
日月光 (ASX.N) 4.39 +0.02 +0.46 320158
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.06 +1.23 1175923
和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.03 +2.22 17298
友达 (AUO.N) 3.79 +0.12 +3.27 511496
中华电信 (CHT.N) 29.80 +0.02 +0.07 40786
台湾国际航电 (GRMN.O) 42.12 +0.54 +1.30 578226
香港
中国移动 (CHL.N) 49.83 +0.12 +0.24 156889
中国联通 (CHU.N) 13.18 +0.06 +0.46 309757
中国电信 (CHA.N) 42.88 +0.05 +0.12 27003
中芯国际 (SMI.N) 1.59 +0.06 +3.92 77739
(完)
--整理 徐文焰
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)