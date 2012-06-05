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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 07:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 52.60 +1.21 +2.35 1394234

搜狐 (SOHU.O) 44.07 +1.63 +3.84 627247

网易 (NTES.O) 59.21 +0.00 +0.00 369116

百度 (BIDU.O) 117.28 +1.60 +1.38 2538014

亚信科技 ASIA.O 9.52 -0.36 -3.64 290467

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.21 +0.19 +1.46 2849525

联电 (UMC.N) 1.95 -0.04 -2.01 652248

日月光 (ASX.N) 4.39 +0.02 +0.46 320158

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.06 +1.23 1175923

和信超媒体 (GIGM.O) 1.15 +0.03 +2.22 17298

友达 (AUO.N) 3.79 +0.12 +3.27 511496

中华电信 (CHT.N) 29.80 +0.02 +0.07 40786

台湾国际航电 (GRMN.O) 42.12 +0.54 +1.30 578226

香港

中国移动 (CHL.N) 49.83 +0.12 +0.24 156889

中国联通 (CHU.N) 13.18 +0.06 +0.46 309757

中国电信 (CHA.N) 42.88 +0.05 +0.12 27003

中芯国际 (SMI.N) 1.59 +0.06 +3.92 77739

(完)

--整理 徐文焰

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