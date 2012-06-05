版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 6日 星期三 06:30 BJT

《美国重要政经日程》--6月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本修正值

1315 - 财政部长盖特纳在叙利亚人民之友制裁工作小组会议上致开幕词

1330 - 劳工部长索利斯出席众议院听证会

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布每周石油库存报告

1800 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布褐皮书

2300 - 美联储副主席叶伦在波士顿经济俱乐部晚餐会上发表题为"经济前景和货币政策"的演讲

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 王兴亚

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐