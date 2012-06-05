《美国重要政经日程》--6月6日

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布第一季非农生产率和单位劳工成本修正值
1315 - 财政部长盖特纳在叙利亚人民之友制裁工作小组会议上致开幕词
1330 - 劳工部长索利斯出席众议院听证会
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布每周石油库存报告
1800 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布褐皮书
2300 - 美联储副主席叶伦在波士顿经济俱乐部晚餐会上发表题为"经济前景和货币政策"的演讲
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑