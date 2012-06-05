日韩经济指标预测--6月6日-6月13日****

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透6月6日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月6日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季修正值 -- +0.9%
(较上年同期) +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -4,107
外资投资日本股市(亿日圆) -- -1,127
2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,895
6月7日(四)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +9.6%
0500 日本领先指标 4月 -- +0.6
同时指标 -- +1.3
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 4月 盈余4,503 盈余15,894
2350 日本GDP(较前季) 第一季修正值 1.1% +1.0%
(环比年率) 4.4% +4.1%
6月8日(五)
0100 韩国央行利率决定 6月 3.25% 3.25%
0500 日本服务业景气判断指数 5月 -- 50.9
6月10日(日)
2350 日本企业调查 第二季 -- -7.3
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -- 2.4%
(较上月) -- -0.1%
---------------------------------6月11日当周--------------------------------
6月11日(一)
0500 日本消费者信心 5月 -- 40.0%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 5月 -- +0.3%
(较上年同期) -0.2%
6月12日(二)
2300 韩国失业率 5月 -- 3.4%
2350 日本机械订单(较前月) 4月 -- -2.8%
(较上年同期) -- -1.1%
6月13日(三)
暂无重要数据(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)