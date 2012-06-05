澳新经济指标预测--6月6日-6月13日****

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透6月6日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------6月4日当周---------------------------------
6月6日(三)
0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +3.2% +2.3%
6月7日(四)
0130 澳洲就业人数(万人) 5月 减少0.5 增加1.55
全职就业人数(万人) -- 减少1.05
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.1% 4.9%
6月8日(五)
0130 澳洲房屋融资(较前月) 4月 持平 +0.3%
0130 澳洲投资房屋融资(较前月) 4月 -- -1.0%
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差9 逆差15.87
商品/服务进口(较前月) -- +5%
商品/服务出口(较前月) -- +2%
----------------------------------6月11日当周---------------------------------
6月11日(一)
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +4.2% +1.2%
6月12日(二)
-- 澳洲企业状况指数 5月 -- 0
企业信心指数 -- 正4
6月13日(三)
0030 澳洲消费者信心 6月 -- 0.8%
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
2245 新西兰元食品价格指数 5月 -- -0.1%(完)
--编译 孙茉莉;审校 张荻
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)