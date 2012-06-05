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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 06:49 BJT

《汇市简讯》澳元/美元信号喜忧参半,澳洲GDP数据成日内风险事件

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* 开盘略微走高,因宏观基金在0.9800处受限

* 市场认为澳洲央行行动谨慎,为后续降息保留弹药

* 动能指标正面,五日、10日和20日移动均线趋跌

* 信号喜忧参半,预示交易震荡整理

* 第一季国内生产总值(GDP)是日内重要风险,市场预估较前季升0.5%

* 昨天低位0.9711和0.9800上方的卖单分别提供支撑和阻力.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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