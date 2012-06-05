《汇市简讯》美元/日圆:79.13成为重要阻力位

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
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* 美元走强,美国收益率(殖利率)上升和日本央行立场都提供支撑
* 日线动能指标正面,小时图指标显示略微超买
* 5月16日高位开始的基准线和趋势线切入位79.13是重要阻力位
* 隔夜低位78.10料为首道支撑位,若未能升越79.13将趋跌.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑