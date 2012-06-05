版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 06:52 BJT

《汇市简讯》美元/日圆:79.13成为重要阻力位

2223GMT

* 美元走强,美国收益率(殖利率)上升和日本央行立场都提供支撑

* 日线动能指标正面,小时图指标显示略微超买

* 5月16日高位开始的基准线和趋势线切入位79.13是重要阻力位

* 隔夜低位78.10料为首道支撑位,若未能升越79.13将趋跌.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐