《综述》美联储官员布拉德和费希尔暗示本月会议不准备放松货币政策

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
* 布拉德称欧洲动荡允许美联储采取观望立场
* 布拉德称美国前景未明显改变
* 费希尔称内因不足,他不会支持推出QE3
路透圣路易斯6月5日电---两位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周二暗示,美联储本月稍晚会议不准备放松货币政策,并称经济前景还未恶化到需要采取行动的程度.
有人认为,美联储应采取新的货币刺激举措,以应对疲弱的美国经济数据和欧洲金融紧张情势.而圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对此都不热衷.
"迄今为止2012年前景未发生重大变化,"布拉德在圣路易斯举行的一个会议上说,"此时美国货币政策变动不会改变欧洲情势."
他表示,实际上全球投资者纷纷涌入避险债券,已经打压美国和其他国家利率至纪录低位,这可能给美联储带来一些喘息空间,"一个可能的策略就是索性接受较低的收益率水准,并继续观望美国经济前景."
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑