《综述》美联储官员布拉德和费希尔暗示本月会议不准备放松货币政策

* 布拉德称欧洲动荡允许美联储采取观望立场

* 布拉德称美国前景未明显改变

* 费希尔称内因不足,他不会支持推出QE3

路透圣路易斯6月5日电---两位美国联邦储备理事会(美联储,FED)官员周二暗示,美联储本月稍晚会议不准备放松货币政策,并称经济前景还未恶化到需要采取行动的程度.

有人认为,美联储应采取新的货币刺激举措,以应对疲弱的美国经济数据和欧洲金融紧张情势.而圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔对此都不热衷.

"迄今为止2012年前景未发生重大变化,"布拉德在圣路易斯举行的一个会议上说,"此时美国货币政策变动不会改变欧洲情势."