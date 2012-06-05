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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 06:51 BJT

全球外汇市场6月6日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第一季国内生产总值(GDP)

-- - 国际金融协会(IIF)春季会议(至6月8日).北欧国家及葡萄牙和波兰的财长、欧盟经济暨货币事务执委雷恩、欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔将出席

-- - 法国财政部长莫斯可维西召开记者会

0830 - 英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区第一季GDP修正值

1000 - 德国4月整体工业生产

1100 - 美国6月1日当周抵押贷款指数

1145 - 欧洲央行(ECB)公布利率决定

1215 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话

1230 - 美国第一季非农生产率和单位劳工成本修正值

1230 - 欧洲央行记者会

1330 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话

1330 - 美国劳工部长索利斯在国会发表证词

1400 - 美联储理事塔鲁洛和美国副财长沃林出席参议院银行业委员会听证会

1400 - 美国联邦储备理事会发表褐皮书

1930 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在该行西雅图分行举行的社区领袖午餐会上,就经济前景发表讲话

2301 - 英国5月零售业联盟(BRC)零售销售

2350 -日本5月外汇储备

2350 - 日本资本流动数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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