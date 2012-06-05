全球外汇市场6月6日主要消息

香港个股：汇丰控股开盘跌0.87%，上周五伦敦回购近2,700万英镑股份
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲第一季国内生产总值(GDP)
-- - 国际金融协会(IIF)春季会议(至6月8日).北欧国家及葡萄牙和波兰的财长、欧盟经济暨货币事务执委雷恩、欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔将出席
-- - 法国财政部长莫斯可维西召开记者会
0830 - 英国5月建筑业采购经理人指数(PMI)
0900 - 欧元区第一季GDP修正值
1000 - 德国4月整体工业生产
1100 - 美国6月1日当周抵押贷款指数
1145 - 欧洲央行(ECB)公布利率决定
1215 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话
1230 - 美国第一季非农生产率和单位劳工成本修正值
1230 - 欧洲央行记者会
1330 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济和货币政策发表讲话
1330 - 美国劳工部长索利斯在国会发表证词
1400 - 美联储理事塔鲁洛和美国副财长沃林出席参议院银行业委员会听证会
1400 - 美国联邦储备理事会发表褐皮书
1930 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在该行西雅图分行举行的社区领袖午餐会上,就经济前景发表讲话
2301 - 英国5月零售业联盟(BRC)零售销售
2350 -日本5月外汇储备
2350 - 日本资本流动数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
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该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.2% p +0.3% r 3月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 -0.3% -0.6% 3月2日 -0.2% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 -0.2% -0.4% 3月2日 持平 工业生产(m/m)