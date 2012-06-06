美国称尚未决定日本等国能否参加TPP谈判

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透6月5日电记者---美国贸易代表办公室(USTR)周二表示，美国和其他八个就亚太地区自由贸易协议进行谈判的国家依然未决定是否接纳日本、加拿大和墨西哥加入会谈。
USTR从俄罗斯喀山发布的声明称，贸易部长再次欢迎加拿大、日本和墨西哥有意加入泛太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判，讨论各TPP国家与加拿大、日本和墨西哥各自进行双边磋商的进程。
USTR表示，尚未决定是否接纳这些希望加入TPP谈判的国家。
亚太经合组织(APEC)论坛今年在俄罗斯喀山举行，来自21个成员国的贸易部长出席了此次论坛。九个TPP国家和三个申请国同时也都是APEC成员国。
美国业界和国会成员对日本申请加入TPP谈判提出了很多担忧，担心日本并未做好允许美国进入其汽车市场或使日本服务业和农业贸易自由化的准备。
加拿大在关于是否同意改革其农业供应管理计划上面临压力，而墨西哥被普遍认为是三个申请国中最有机会加入谈判的一个。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。