美国称尚未决定日本等国能否参加TPP谈判

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月5日电记者---美国贸易代表办公室(USTR)周二表示，美国和其他八个就亚太地区自由贸易协议进行谈判的国家依然未决定是否接纳日本、加拿大和墨西哥加入会谈。

USTR从俄罗斯喀山发布的声明称，贸易部长再次欢迎加拿大、日本和墨西哥有意加入泛太平洋伙伴关系协定(TPP)的谈判，讨论各TPP国家与加拿大、日本和墨西哥各自进行双边磋商的进程。

USTR表示，尚未决定是否接纳这些希望加入TPP谈判的国家。

亚太经合组织(APEC)论坛今年在俄罗斯喀山举行，来自21个成员国的贸易部长出席了此次论坛。九个TPP国家和三个申请国同时也都是APEC成员国。

美国业界和国会成员对日本申请加入TPP谈判提出了很多担忧，担心日本并未做好允许美国进入其汽车市场或使日本服务业和农业贸易自由化的准备。

加拿大在关于是否同意改革其农业供应管理计划上面临压力，而墨西哥被普遍认为是三个申请国中最有机会加入谈判的一个。（完）