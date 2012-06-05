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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 07:15 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆若收在转换线上方,可视为利好信号

2236GMT * 亚洲开盘几无变动,日线图出现利好的长脚十字 * 若收于一目均衡转换线切入位97.96上方,则意义重大 * 10日移动均线限制了5月跌幅,目前切入位在98.41 * 日线动能指标利好 * 若突破98.50,则上看20日移动均值100.10 * 97.00水准附近的买单为初步支撑 --编译 王兴亚;审校 徐文焰

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