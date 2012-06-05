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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 07:28 BJT

《汇市简讯》美元/韩元继续"坚守"在1,180水准附近

2256GMT * 店头交易市场美元/韩元料开在1,178附近,海外市场无本金交割远期外汇(NDF)交投区间介于1,180-1,182.5 * 美元/韩元已连续八个交易日守在1,180附近 * 韩国央行保持抑制汇价上行 * 过去五周除两天外,外资均卖超韩股 * 美元/韩元料不会远离1,180,1,175水准处的买兴仍浓厚 --编译 王兴亚; 审校 孙茉莉

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