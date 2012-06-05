〔加拿大汇市〕加元/美元因利率前景走高,但西班牙疑虑限制其涨幅

香港个股：中国信达设立30亿美元中期票据计划，募资作营运资金等用途
据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
路透多伦多6月5日电---加元兑美元周二上涨,因有迹象显示加拿大央行仍更加倾向于升息而不是降息.但对于西班牙银行业的担忧限制了加元的涨幅.
加拿大央行周二维持指标利率在1%不变,一如市场预期.该央行并再次释出之后可能加息的讯号,但以前的强硬措辞有所软化,称加息要视经济能否持续增长而定. [ID:nSB1589026]
"该声明显示,在他们心中,下一次行动将是升息,"CIBC World Markets的外汇销售主管Shane Enright表示.
加元兑美元收在1.0380加元,或0.9634美元,略高于周一收盘时的1.0397加元或0.9618美元.(完)
--编译 张涛;审校 张若琪
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据公告，中期票据计划将分系列向专业投资者发行本金总额最高30亿美元的票据，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
该行今天在联交所的声明称，上周五在伦敦买入410万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5056英镑，涉资约2,667万英镑。
路透上海2月27日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.10%至93.75；SDR篮子指数微跌至95.8，BIS篮子指数微跌至95.02 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.14%，SDR篮子指数升0.32%，BIS指数跌1.27% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8814 -159 欧元 7.2589 105 日圆 6.1307 -411 港元 0.8867 -18.8 英镑