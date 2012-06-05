〔加拿大汇市〕加元/美元因利率前景走高,但西班牙疑虑限制其涨幅

路透多伦多6月5日电---加元兑美元周二上涨,因有迹象显示加拿大央行仍更加倾向于升息而不是降息.但对于西班牙银行业的担忧限制了加元的涨幅.

加拿大央行周二维持指标利率在1%不变,一如市场预期.该央行并再次释出之后可能加息的讯号,但以前的强硬措辞有所软化,称加息要视经济能否持续增长而定. [ID:nSB1589026]

"该声明显示,在他们心中,下一次行动将是升息,"CIBC World Markets的外汇销售主管Shane Enright表示.

加元兑美元收在1.0380加元,或0.9634美元,略高于周一收盘时的1.0397加元或0.9618美元.(完)

--编译 张涛;审校 张若琪

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