《美债周三展望》较长期公债价格下跌,受获利了结拖累

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 美国长期公债收益率升离历史低位

* 据称'深度超买'市场浮现少量获利了结

* 欧洲及美联储政策的不确定性限制跌幅

路透纽约6月5日电---美国长期公债价格周二连续第二日下跌,因为交易商对近期涨势进行获利了结.这波涨势上周末曾把收益率推至历史低位.

30年期公债US30YT=RR领跌,价格下滑1-17/32,收益率报2.63%,高于周一尾盘的2.56%.上周五继美国政府公布远疲于预期的5月非农就业报告后,30年期公债收益率曾触及2.51%的纪录低位.

"公债收益率快速大幅走低,非常接近纪录低位,部分人士把这视为了一个锁定获利的机会,"The Williams Capital Group固定收益销售及交易部主管David Coard表示.

继指标10年期公债收益率US10YT=RR上周五触及历史低位1.44%后,周一和周二均录得涨幅.10年期公债价格今日下跌13/32,收益率升至1.57%,高于周一的1.52%.

"10年期公债收益率在1.5%处遭遇一些阻力,"Payden & Rygel主管James Sarni表示.

Sarni称,今年以"大量的'冒险'交易"开局,一度把股市推升了逾11%."几乎所有非美债资产的表现均有改善,"他说.

他说,相反的是,第一季后开始的"避险"操作成为了美债收益率下跌的催化剂,上周曾把10年期公债收益率推低至历史低位.

Sarni说,"我们正处于避险潮之中,但我仍相信10年期公债收益率的正常水平在2%左右."

RBS证券美国公债策略部主管兼董事总经理William O'Donnell称,一些因素支持美债收益率走高.

他说,"股市开始企稳.越来越多的证据表明,美国房地产市场已经企稳,因此房地产市场可能不再是经济成长或家庭财富的一个拖累."

然而主要的是,"鉴于10年期公债收益率处于1.5%,人们对债券市场感到迷茫."O'Donnell称."回报率不高,不论你如何担心欧洲局势."

O'Donnell表示,他公司"一部分最为坚定的多头账户也在过去几天内卖盘.期间公债利率走低.

但是投资者看似仍不会大幅摒弃避险的美国公债,尽管股市上扬,且收益率略高于历史低位.

"预计多数买家将会趁公债价格下跌和利率上升的机会入场,因此我的最乐观猜测是10年期公债(收益率)将在1.50-1.70%区间波动,因为仍有许多事件未平息."O'Donnell称.

投资者们关注周三的欧洲央行(ECB)政策会议、周四美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克在国会的作证、6月17日希腊大选以及6月20日美联储两天政策会议的结果.

"贝南克周四在国会作证是重头戏."O'Donnell表示.

投资者们将密切注意周四贝南克的证词,从中揣摩美联储主席对于美国经济成长下档风险程度的观点,以及美联储是否会采取更多货币宽松政策来刺激经济成长.

西班牙周四亦将测试市场信心,该国届时将标售最高20亿欧元(25亿美元)中期和长期公债.西班牙预算部长蒙特罗周二表示,西班牙的高借贷成本意味着,债券市场实质上已将该国排除在外,同时,欧盟应帮助西班牙对其债务累累的银行业进行资本重组.

美国供应管理协会(ISM)周二公布的5月非制造业指数略低于预期,但对市场没有构成持续影响.(完)

--编译 兰秀娟/洪曦;审校 母红/利棣儿

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