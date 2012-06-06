叙利亚驱逐17名西方外交官

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特6月5日电(记者 Mariam Karouny/Erika Solomon)---叙利亚政府周二向17名西方外交官发布驱逐令，且政府的武装直升机袭击了一沿海省份的反抗力量。
叙利亚宣布，来自美国、加拿大、土耳其和几个欧洲国家的大使不受欢迎。这是叙利亚对这些国家上周驱逐叙利亚特使的报复。
反抗力量在沿海省份拉塔基亚(Latakia)与政府军展开激战。这也是自叙利亚危机爆发以来最为激烈的一场战斗。
拉塔基亚省的部分城镇居住着信仰什叶派穆斯林的阿拉维派(Alawite)，阿萨德本人就属于阿拉维派，他们对主要由逊尼派领导的抗议活动十分谨慎。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示，战斗主要集中在Haffeh市及周边的逊尼派区域。
自反抗力量宣布不再遵守国际停火协议以来，战斗已进入到第二天。反抗力量称，政府无视联合国和平观察团继续实施镇压。
反抗派战斗人员称，他们中有9人死亡，而人权观察组织称两名平民和22名士兵被杀。
叙利亚的最新事态也表明由联合国-阿盟特使安南提出的和平计划处于岌岌可危的状态。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。