叙利亚驱逐17名西方外交官

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特6月5日电(记者 Mariam Karouny/Erika Solomon)---叙利亚政府周二向17名西方外交官发布驱逐令，且政府的武装直升机袭击了一沿海省份的反抗力量。

叙利亚宣布，来自美国、加拿大、土耳其和几个欧洲国家的大使不受欢迎。这是叙利亚对这些国家上周驱逐叙利亚特使的报复。

反抗力量在沿海省份拉塔基亚(Latakia)与政府军展开激战。这也是自叙利亚危机爆发以来最为激烈的一场战斗。

拉塔基亚省的部分城镇居住着信仰什叶派穆斯林的阿拉维派(Alawite)，阿萨德本人就属于阿拉维派，他们对主要由逊尼派领导的抗议活动十分谨慎。

叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示，战斗主要集中在Haffeh市及周边的逊尼派区域。

自反抗力量宣布不再遵守国际停火协议以来，战斗已进入到第二天。反抗力量称，政府无视联合国和平观察团继续实施镇压。

反抗派战斗人员称，他们中有9人死亡，而人权观察组织称两名平民和22名士兵被杀。

叙利亚的最新事态也表明由联合国-阿盟特使安南提出的和平计划处于岌岌可危的状态。（完）