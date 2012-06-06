美国承诺向格鲁吉亚提供军事培训

(本文由路透中文网编译提供)

路透格鲁吉亚巴统6月5日电（记者 Arshad Mohammed/Margarita Antidze）---美国周二承诺，在海岸防御方面帮助训练亲西方的格鲁吉亚部队，强调反对俄罗斯“占领”从格鲁吉亚分裂出来的两个省。

美国国务卿希拉里在访问格鲁吉亚黑海海滨城市巴统（Batumi）时，敦促格鲁吉亚总统萨卡什维利（Mikheil Saakashvili）举行自由和公正的议会选举，其总统任期即将期满。

希拉里提供军事支持的评论料将激怒俄罗斯。2008年，俄罗斯派兵进入格鲁吉亚，打败该国军队，随后承认两个分离出来的地区为独立国家。

希拉里承诺，美国将为格鲁吉亚军队提供训练和支持，从而更好地监控其领海和领空；并将升级其运输直升机群，从而更加便捷地运送补给和人员。

“这些努力将帮助格鲁吉亚成为更加强大的国际伙伴，其自卫能力将得到增强，”希拉里对记者说道。

这一努力还包括训练使用雷达系统，以监测该国的海岸。

俄罗斯称格鲁吉亚派兵进入南奥塞梯是战争爆发的原因，并将萨卡什维利视为危险的好战分子，曾警告美国不要支持格鲁吉亚军队。萨卡什维利表示希望通过和平手段劝说阿布哈兹和南奥塞梯回归格鲁吉亚。

美国一名要求匿名的官员称，美国将帮助更新格鲁吉亚现有直升机，不会出售新的直升机。该官员并表示，训练将有助该国更好使用其现有雷达。（完）