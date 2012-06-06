《汇市简讯》美联储是否采取更多行动的议题重回讨论桌--华尔街日报

* 美国数据疲弱,金融市场紧张状况和欧元区财政危机促使美联储改变态度

* 美联储6月19-20日会议上采取最终决定还太早

* 贝南克不可能让即将来临的大选影响美联储决定

* 任何关于更多量化宽松的暗示都可能打压美元

* 美联储若暗示观望,则风险资产将下滑且美元将走强 (完)