版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 08:33 BJT

《汇市简讯》美元/日圆接近海外高点,关注79.00上方的止损单

2347GMT

* 美元/日圆仍获较强劲的买盘追捧,接近海外高位78.97,亚洲时段在78.73-81区间内波动

* 七国集团(G7)电话会议和日本财务大臣安住淳讲话提供支撑

* 上档止损单在79.00和79.15上方

* 若突破上述目标位,将升越79.50

* 100日移动均线切入位料限制上涨空间,目前该均线在80.11.

* 下档支撑位包括一目均衡转换线78.73和200日移动均线切入位78.64.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

汇市简讯.............[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐