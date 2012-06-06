《汇市简讯》美元/日圆接近海外高点,关注79.00上方的止损单

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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* 美元/日圆仍获较强劲的买盘追捧,接近海外高位78.97,亚洲时段在78.73-81区间内波动
* 七国集团(G7)电话会议和日本财务大臣安住淳讲话提供支撑
* 上档止损单在79.00和79.15上方
* 若突破上述目标位,将升越79.50
* 100日移动均线切入位料限制上涨空间,目前该均线在80.11.
* 下档支撑位包括一目均衡转换线78.73和200日移动均线切入位78.64.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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