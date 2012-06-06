《汇市简讯》澳元/美元上涨因有言论称中国应降息

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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* 中国报纸报导称中国应降息
* 澳元获提振--澳元/日圆和澳元/欧元涌现少量的停止单
* 澳元/美元阻力位在上日所及的0.9804高点,此处有宏观基金抛售
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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