〔中国经济〕前五月家电下乡销售低于去年同期,因部分省市政策已到期--商务部

路透北京6月6日电---中国商务部公布,今年前五个月全国家电下乡产品售额798.8亿元,较去年同期的千亿元有所下降,因山东、河南、 四川、青岛的家电下乡政策于去年底到期.

在经济减速及外需乏力的背景下,中国正加紧扩大内需以稳定增长,近期出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币[ID:nSB1554520].

去年11月30日,山东、河南、 四川、青岛自2007年底启动的家电下乡政策已到期.商务部此前数据显示,2011年1-5月,全国家电下乡产品销售4,523万台,销售额1,095亿元,其中山东、安徽等五省的销售超过10亿元.

中国4月社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低.中国国家发改委此前预计,2012年社会消费品零售总额预期增长14%.(完)

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