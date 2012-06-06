〔中国经济〕前五月家电下乡销售低于去年同期,因部分省市政策已到期--商务部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月6日电---中国商务部公布,今年前五个月全国家电下乡产品售额798.8亿元,较去年同期的千亿元有所下降,因山东、河南、 四川、青岛的家电下乡政策于去年底到期.
在经济减速及外需乏力的背景下,中国正加紧扩大内需以稳定增长,近期出台促进节能家电等产品消费的政策补贴措施,中央财政安排363亿元,用于推广节能家电、高效照明、节能汽车和高效电机四大类产品.预计将拉动消费需求约4,500亿元人民币[ID:nSB1554520].
去年11月30日,山东、河南、 四川、青岛自2007年底启动的家电下乡政策已到期.商务部此前数据显示,2011年1-5月,全国家电下乡产品销售4,523万台,销售额1,095亿元,其中山东、安徽等五省的销售超过10亿元.
中国4月社会消费品零售总额同比增长14.1%,创2006年11月以来新低.中国国家发改委此前预计,2012年社会消费品零售总额预期增长14%.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。