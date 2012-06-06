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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:19 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆隔夜走势震荡,但回升至一目均衡转换线上方

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* 欧元/日圆隔夜欧洲市场早盘下滑但已回升至一目均衡转换线上方

* 纽约市场收在一目均衡转换线支撑位上方,该水准今日处于97.95,为首道支撑位

* 98.35上方埋有上档停止单,隔夜高位98.33

* 99.00和99.50上方埋有来自空头的更多停止单,市场仍为净空头 (完)

--编译 杜明霞;审校 艾茂林

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