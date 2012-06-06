《中国报摘》--金融时报6月6日

* 头版头条:

--上海合作组织银联体成员行发出《可持续发展倡议》称,要重视"绿色经济"对实现可持续发展的重要意义.

* 其他:

--中国银行(3988.HK)(601988.SS)与人民日报社签署全面战略合作协议,双方将在品牌建设、公司金融、个人金融、海外机构及投资银行等领域开展全面战略合作.

--中央财政下达2011年城镇保障性安居工程奖励资金15亿元人民币.

--银监会主席助理阎庆民称,在可预见的未来,保理业务在中国将面临巨大的发展机遇.(完)

--整理 张胜男; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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