〔中俄金融〕中俄投资基金目标募集20-40亿美元,主投俄罗斯商业项目

路透北京6月6日电---中国投资有限责任公司[CIC.UL]与俄罗斯合作方成立的中俄投资基金周二全面启动,目标募集规模为20-40亿美元,将主要用于俄罗斯等国商业项目.

中投公司网站发布新闻简报称,中投公司与俄罗斯直接投资基金签署备忘录,该中俄投资基金以有限合伙制形式设立,进行商业化运作.

"其中10亿美元将由中投公司及其相关方出资,10亿美元由俄罗斯直接投资基金出资,剩余资金将向第三方国际投资者募集."简报称.

新华社周二报导并援引俄方提供的信息称,该基金不少于70%的资金将投资于俄罗斯以及其他独联体国家的商业项目,不超过30%的资金将投资于与俄有关的中国项目.

2011年中投公司与俄罗斯国家开发银行、俄罗斯直接投资基金共同签署合作备忘录,合作设立了该基金,主要投资于中俄重大双边合作项目、双边贸易相关项目、俄私有化和国际化项目等.(完)