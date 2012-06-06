〔中俄金融〕中俄投资基金目标募集20-40亿美元,主投俄罗斯商业项目

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月6日电---中国投资有限责任公司[CIC.UL]与俄罗斯合作方成立的中俄投资基金周二全面启动,目标募集规模为20-40亿美元,将主要用于俄罗斯等国商业项目.
中投公司网站发布新闻简报称,中投公司与俄罗斯直接投资基金签署备忘录,该中俄投资基金以有限合伙制形式设立,进行商业化运作.
"其中10亿美元将由中投公司及其相关方出资,10亿美元由俄罗斯直接投资基金出资,剩余资金将向第三方国际投资者募集."简报称.
新华社周二报导并援引俄方提供的信息称,该基金不少于70%的资金将投资于俄罗斯以及其他独联体国家的商业项目,不超过30%的资金将投资于与俄有关的中国项目.
2011年中投公司与俄罗斯国家开发银行、俄罗斯直接投资基金共同签署合作备忘录,合作设立了该基金,主要投资于中俄重大双边合作项目、双边贸易相关项目、俄私有化和国际化项目等.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。