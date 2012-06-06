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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:36 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元20日移动均线将为关键阻力位

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* 从海外低位0.7521稳步反弹

* 媒体猜测中国将降息令升速加快

* 位于0.7455的双底仍为主要支撑

* 日线动能指标从超卖区域上升

* 20日移动均线为关键阻力,今日切入位在0.7616

* 若持续突破20日移动均线,则上看2012年跌势的38.2%回档位0.7845 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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