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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:26 BJT

〔企业结盟〕Panasonic将向奥林巴斯提供最多500亿日圆资本--共同社

路透东京6月6日电---日本共同社报导称,Panasonic (6752.T)正在敲定最终协议,将向奥林巴斯(7733.T)提供最多500亿日圆(6.35亿美元)资本,此举将使得Panasonic成为奥林巴斯的最大股东.

共同社援引未具名消息人士称,Panasonic计划与奥林巴斯在医疗设备业务方面结盟,以获得新的营收来源.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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