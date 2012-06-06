〔中国新股〕中国核电A股IPO通过环保初审,募投项目投资额1,735亿--环保部

中国核电是由中国核工业集团公司作为控股股东,联合中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司和航天投资控股有限公司共同出资设立.主要从事核电项目开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等领域.