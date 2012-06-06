〔中国新股〕中国核电A股IPO通过环保初审,募投项目投资额1,735亿--环保部

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月6日电---中国环保部周二发布公告称,已对中国核能电力股份有限公司A股IPO(首次公开发行)环保情况进行初步审核.公司拟在上海证券交易所上市,募资主要投向五大核电项目建设,投资总额约1,735.24亿元人民币.
公告显示,募集资金主要投向福建福清核电工程、秦山核电厂扩建项目、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3、4号机组工程以及补充流动资金.前述五个项目投资总额需要1,735.24亿元.其中,福建福清核电工程所需投资最大达到493.35亿元.
中国核电是由中国核工业集团公司作为控股股东,联合中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司和航天投资控股有限公司共同出资设立.主要从事核电项目开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等领域.
目前公司共拥有全资及控股子公司13家,参股子公司1家;控股在役核电机组9台,装机容量649.6万千瓦;控股在建核电机组10台,装机容量1,028万千瓦.
日本强震引发核事故后,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.按要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)
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--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。