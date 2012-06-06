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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 09:18 BJT

〔中国新股〕中国核电A股IPO通过环保初审,募投项目投资额1,735亿--环保部

路透上海6月6日电---中国环保部周二发布公告称,已对中国核能电力股份有限公司A股IPO(首次公开发行)环保情况进行初步审核.公司拟在上海证券交易所上市,募资主要投向五大核电项目建设,投资总额约1,735.24亿元人民币.

公告显示,募集资金主要投向福建福清核电工程、秦山核电厂扩建项目、浙江三门核电一期工程、海南昌江核电工程、田湾核电站3、4号机组工程以及补充流动资金.前述五个项目投资总额需要1,735.24亿元.其中,福建福清核电工程所需投资最大达到493.35亿元.

中国核电是由中国核工业集团公司作为控股股东,联合中国长江三峡集团公司、中国远洋运输(集团)总公司和航天投资控股有限公司共同出资设立.主要从事核电项目开发、投资、建设、运营与管理,核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务等领域.

目前公司共拥有全资及控股子公司13家,参股子公司1家;控股在役核电机组9台,装机容量649.6万千瓦;控股在建核电机组10台,装机容量1,028万千瓦.

日本强震引发核事故后,中国从去年3月份起暂停审批国内核电新建项目.按要求,核电新建项目审批要等到核安全规划出台后再重新启动.去年3月中断核电审批前,中国已建成装机容量1,080万千瓦,在建28台核电机组装机容量3,097万千瓦.(完)

更多详情,请点选中国环保部网站(here)

--发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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