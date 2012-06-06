《中国报摘》--中国证券报6月6日

* 头版头条:

--中国证券业协会周二组织开展证券公司中小企业私募债券承销业务试点方案专业评价,标志着中小企业私募债券承销业务起航;目前共有21家证券公司向协会提交完整的申报材料.

* 其他:

--中证报社评认为,经济增速仍在寻底过程中,一些先行指标显示需求不足正在延续甚至加重;目前居民消费价格指数(CPI)涨幅回落,通胀压力已大为缓解.为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.

--针对近期媒体关于一些城市以"稳增长"为名拟放松房地产市场调控政策的报导,住房城乡建设部新闻发言人强调,坚持房地产市场调控政策不动摇.

--中国投资有限责任公司宣布,中投公司与俄罗斯直接投资基金合作的中俄投资基金管理公司当日成立,该基金目标募集规模为20亿至40亿美元.

--中国证券业协会公布证券公司2011年经审计经营数据统计排名显示,从总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润等多项指标来看,中信证券(600030.SS)(6030.HK)依然处于行业首位.

--业内人士表示,基金投资私募债的相关细则可能于6月底出台,允许公募基金参与的可能性较大.

--中国核能电力股份有限公司IPO又向前迈出一步,日前已通过环境保护部环评初审,中国核电IPO募资主要投向5大核电项目建设,投资总额约为1,735.24亿元人民币.

--停牌近4个月的云天化(600096.SS)公布重大资产重组预案,拟通过发行股份购买资产、支付现金、发行股份募集资金等方式购买云天化集团等持有或有权处置的云天化国际100%股权等资产,实现云天化集团主营业务整体上市.注入资产预估值160.7亿元.

--国土资源部消息,江西九江市武宁县大湖塘地区经过省地质矿产勘查开发局经过18个月的勘察,勘出该区一探明储量为106万吨的钨矿,为目前世界最大的钨矿.

--中国水电(601669.SS)称,公司中标深圳市城市轨道交通7号线BT(建设-移交)项目,其中轨道交通部分约为168.53亿元,物业开发部分根据招标文件内容确定价格.(完)

--整理 边竞; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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