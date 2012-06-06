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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:28 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初上扬,受美国服务业数据提振

路透东京6月6日电---日股日经指数周三盘初上涨,进一步远离周一触及的六个月收盘低位,因数据显示5月美国服务业状况改善,协助抵销了市场对欧洲情势的忧虑.

日经指数.N225盘初升0.6%,至8,433.04点.东证股价指数.TOPX上涨0.4%,至710.79点.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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