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市场报道 | 2012年 6月 6日 星期三 08:48 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2475左右密布近期阻力位

0023GMT

* 1.2476为小时图1.2543-1.2410走势的50%回档位

* 该水准亦为小时一目均衡云区的基准线

* 云区顶部位于1.2478

* 这些阻力位云集令上行受限 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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