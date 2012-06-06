〔中国经济〕通胀缓解但存通缩风险,有必要适时降息提振经济--中证报社评

路透上海6月6日电---官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.

社评指出,市场预期即将公布的5月宏观经济数据低迷依旧:房地产投资下滑将导致固定资产投资增速继续下滑到20%以下;进口和出口增速可能较上月反弹但仍在10%以内;工业增加值预计会小幅反弹但增速仍为个位数,不会出现实质改善.

"如果5月宏观经济数据显示经济增速下行趋势没有得到改善甚至有所恶化,二季度经济增速存在低于7.5%的可能性,经济底部将会推后出现."社评认为.

中国此前公布的5月官方制造业采购经理人指数(PMI)自一年高位回落,并创出今年新低至50.4.其中11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.[ID:nSB1581874]

中国证券报周一刊登发改委专家署名文章指出,短期内中国价格涨幅回落的态势不会改变,上半年仍将在下降通道内运行,全年物价涨幅将低于3.4%.不过,今年四季度CPI则可能有所反弹.[ID:nSB1584466].

社评并认为,当前经济运行的主要症结是需求不足,改善需求的方式主要是增加投资和下调利率.与下调存款准备金率相比,降息对货币政策放松的信号意义更为显着.在经济下行过程中,降息有助于减少企业利息支出,缓解企业资金使用压力.

此外目前降息条件已成熟,具体包括以下三个方面

一是5月CPI同比涨幅有望回落到3%左右的舒适区间,二三季度可能持续下行,基本解除了降息的后顾之忧。

二是未来PPI低位运行的可能性仍然很大,在生产领域实际上已显示通缩迹象.

三是降息潮在新兴国家蔓延,外部政策变化有利于拓展中国政策调控空间。

近期多项稳增长政策已陆续出台,今年以来央行两次下调存款准备金率累计释放资金逾8,000亿元人民币;政府鼓励加快基础建设投资及推动民间资本投资等

据中国证券报此前报导,中国四大国有银行5月新增信贷约2,530亿元人民币.分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374](完)