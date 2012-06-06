〔中国经济〕通胀缓解但存通缩风险,有必要适时降息提振经济--中证报社评

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月6日电---官方媒体中国证券报周三刊登社评指出,中国CPI涨幅回落,通胀压力已大为缓解;PPI持续负增长,透露出至少部分领域存在通缩风险.因此,为避免经济增长波动幅度过大,当前有必要适时降息提振信心.
社评指出,市场预期即将公布的5月宏观经济数据低迷依旧:房地产投资下滑将导致固定资产投资增速继续下滑到20%以下;进口和出口增速可能较上月反弹但仍在10%以内;工业增加值预计会小幅反弹但增速仍为个位数,不会出现实质改善.
"如果5月宏观经济数据显示经济增速下行趋势没有得到改善甚至有所恶化,二季度经济增速存在低于7.5%的可能性,经济底部将会推后出现."社评认为.
中国此前公布的5月官方制造业采购经理人指数(PMI)自一年高位回落,并创出今年新低至50.4.其中11个分项指数仅有产品库存上升,显示需求疲软已令企业活动大为降温.[ID:nSB1581874]
中国证券报周一刊登发改委专家署名文章指出,短期内中国价格涨幅回落的态势不会改变,上半年仍将在下降通道内运行,全年物价涨幅将低于3.4%.不过,今年四季度CPI则可能有所反弹.[ID:nSB1584466].
社评并认为,当前经济运行的主要症结是需求不足,改善需求的方式主要是增加投资和下调利率.与下调存款准备金率相比,降息对货币政策放松的信号意义更为显着.在经济下行过程中,降息有助于减少企业利息支出,缓解企业资金使用压力.
此外目前降息条件已成熟,具体包括以下三个方面
一是5月CPI同比涨幅有望回落到3%左右的舒适区间,二三季度可能持续下行,基本解除了降息的后顾之忧。
二是未来PPI低位运行的可能性仍然很大,在生产领域实际上已显示通缩迹象.
三是降息潮在新兴国家蔓延,外部政策变化有利于拓展中国政策调控空间。
近期多项稳增长政策已陆续出台,今年以来央行两次下调存款准备金率累计释放资金逾8,000亿元人民币;政府鼓励加快基础建设投资及推动民间资本投资等
据中国证券报此前报导,中国四大国有银行5月新增信贷约2,530亿元人民币.分析人士预计,金融机构5月新增信贷约为7,000亿元,票据贴现占比仍较高.[ID:nSB1587374](完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。