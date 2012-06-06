沙特外长：对安南和平计划结束叙利亚危机失去信心

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透吉达6月5日电---沙特外长费萨尔(Saud al-Faisal)周二表示，海湾阿拉伯国家已不再指望安南的和平计划能够结束叙利亚危机。
费萨尔王子还呼吁联合国安理会将安南的和平计划置于联合国宪章第七章之下，后者规定联合国可授权使用武力。安南的和平计划呼吁通过谈判结束叙利亚危机。
他在沙特红海城市吉达表示：“我们已经不再指望在这一框架内(和平计划)达成解决方案。”
“联合国安理会有责任采取适当措施确保该计划立即执行，包括依据联合国宪章第七章采取行动。”
叙利亚政府军未理会安南有关双方停火的呼吁，反对派力量周一也表示不再遵守此前作出的停火承诺。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。